Exportations de pétrole russe au plus haut depuis trois ans

Malgré de lourdes sanctions de l’Union européenne et du G7, les exportations russes de pétrole résistent et ont même atteint, en mars, leur plus haut niveau depuis avril 2020, mais les revenus qu’elles procurent à Moscou restent bien moins élevés que l’an dernier, indique, ce vendredi, l’Agence internationale de l’énergie (AIE).