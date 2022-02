Londres  – Exposition de chefs-d’oeuvre italiens en «NFT», une première 

Londres : Exposition de chefs-d’œuvre italiens en «NFT», une première

Des reproductions de tableaux de grands maîtres italiens, comme Léonard de Vinci, et certifiées par «NFT» sont présentées physiquement dans une exposition inédite à Londres.

De Vinci, Modigliani, Caravage...Des reproductions numériques dites «NFT» de six chefs-d’œuvre italiens sont présentées à Londres dans le cadre de la première exposition physique au Royaume-Uni dédiée à cette technologie qui suscite convoitises et inquiétudes dans le marché de l’art. L’exposition, intitulée «Eternalizing Art History», présente des œuvres «représentatives de l’Italie, de la Renaissance à l’art moderne», a résumé mardi Serena Tabacchi, de l’entreprise Cinello ayant reproduit numériquement les tableaux d’origine.

Technologie «NFT»

Chaque œuvre a été dupliquée dans «la plus haute résolution possible» en coopération avec les musées italiens, explique-t-elle, et les copies numériques ont été certifiées par «NFT», des jetons non fongibles («non-fungible token» en anglais) permettent d’associer un certificat d’authenticité à tout objet virtuel. Théoriquement inviolables, les NFT sont conçus grâce à la technologie «blockchain», qui sert de base aux cryptomonnaies comme le bitcoin. En vogue sur le marché de l’art, ils rassurent les collectionneurs contre le risque de copie.

Reproduction fidèle

Visibles sur écrans, les six œuvres italiennes sont exposées dans le même format que les tableaux d’origine et les cadres qui les entourent ont également été reproduits à l’identique. L’exposition, qui ouvre mercredi à la galerie Unit London et se tient jusqu’à la mi-mars, est «la première du genre au Royaume-Uni» et permet ainsi au public «d’expérimenter de manière physique» cette nouvelle forme d’art tout en soutenant les musées «qui ont vraiment souffert» pendant la pandémie, assure Joe Kennedy, le directeur de la galerie.