Vevey (VD)

Exposition sur le dégoût à l’Alimentarium

Dès mercredi, le musée de l’Alimentarium lance une réflexion sur ce que l’on aime ou non manger.

L’Alimentarium de Vevey (VD) se penche sur le dégoût. Le musée y consacre à partir de mercredi une exposition temporaire, intitulée «Beurk ! Yuck ! Igitt ! The food we love to hate». Cette exposition trouve son origine dans la contribution des internautes. Depuis décembre dernier et jusqu’à juin, ceux-ci sont invités à désigner sur une plateforme les aliments les plus répugnants, indique l’Alimentarium dans son dossier de presse.