Crise du logement : Exproprier les sociétés immobilières? Les Berlinois voteront

La capitale allemande organisera un référendum consultatif qui réclamera l’expropriation des grandes sociétés immobilières accusées de la flambée des loyers.

Le commissariat aux élections de l’Etat de Berlin a confirmé la validité de 183'711 signatures, sur les 346'000 déposées, soit «plus que le nombre nécessaire» pour la tenue d’un vote, a-t-il annoncé dans un communiqué. La loi locale berlinoise prévoit qu’une pétition peut faire l’objet d’un référendum si elle est signée par 7% de l’électorat, soit plus de 170'000 personnes. L’objectif de la pétition: pousser la municipalité à acquérir, via une structure publique et indépendante, les biens des sociétés détenant plus de 3000 logements à Berlin, pour mettre fin à la spéculation immobilière.