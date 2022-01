Tennis : Expulsé d’Australie, Djokovic arrive à Dubaï

Au terme d’une âpre bataille judiciaire, le numéro un mondial a rejoint sa prochaine destination. Pendant ce temps, l’Open débute à Melbourne.

Ce départ sans gloire, alors qu’il aspirait à un 10e titre à l’Open d’Australie et à un 21e titre record en Grand Chelem, est l’épilogue d’un feuilleton de onze jours mêlant politique et diplomatie sur fond d’opposition de Djokovic à la vaccination anti-Covid.

Interdiction de séjour

«Je suis extrêmement déçu», a réagi Djokovic dans un communiqué dimanche. «Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer», a souligné le joueur, dont la carrière, au moins en Australie, pourrait pâtir lourdement de ce revers. Il risque désormais une interdiction de séjour de trois ans en Australie, où il a remporté neuf de ses 20 titres du Grand Chelem.

Sentiment anti-vaccin

Et par deux fois, «Djoko» a contesté cette décision devant les tribunaux, gagnant une première manche mais perdant la seconde, décisive, dimanche. Trois juges de la Cour fédérale d’Australie ont scellé son sort en rejetant son recours contre l’annulation de son visa et son expulsion du pays.

Intérêt public

Le gouvernement australien s’est félicité dimanche de sa victoire judiciaire, en pleine campagne électorale dans un pays dont les habitants ont enduré pendant près de deux ans des restrictions anti-Covid parmi les plus strictes au monde. «Cette décision d’annulation a été prise pour des raisons de santé, de sécurité et de bon ordre, sur la base qu’il était dans l’intérêt public de le faire», a déclaré le Premier ministre conservateur Scott Morrison. «Je me réjouis de cette décision qui permet de maintenir la solidité de nos frontières et la sécurité des Australiens», a-t-il ajouté.