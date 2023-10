Expulsé de Suisse, il est revenu voler à Lausanne

Personne ne sait comment Idriss* a pu revenir en catimini en Suisse. De par ses nombreux antécédents, ce dealer Syrien d’une trentaine d’années est défavorablement connu de la justice vaudoise. Entre 2019 et 2022, il a écopé de nombreuses peines de prison. L’homme en situation irrégulière a notamment connu un séjour carcéral de deux mois en 2020, quinze mois en 2021, dix mois en 2022.

Alors qu’il était l’objet, depuis 2021, d’une interdiction de séjour en Suisse pour une durée de cinq ans et qu’il avait été expulsé en avion, le Syrien a refait parler de lui, en mal. En juillet dernier, il a été surpris en train de voler des produits cosmétiques chez Manor, à Lausanne. Interpellé par une agente de sécurité, il l’a repoussée avant de s’enfuir. Une course-poursuite s’est engagée jusqu’au Grand-Pont. Là, le fuyard a décidé de rebrousser chemin et de s’attaquer de nouveau à la femme. Il lui a donné un coup de poing à la poitrine et a sorti un tournevis pour la menacer. C’est vers l’arrêt du LEB à Chauderon qu’une patrouille de police a arrêté Idriss.