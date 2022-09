Oftringen (AG) : Expulsé du bar car il portait un training

Comment vous habillez-vous lorsque vous vous rendez dans un bar? Si vous ne vous êtes jamais posé la question, il faudra peut-être que vous y réfléchissiez plus consciencieusement à l’avenir. En effet, après la Brasserie Lorraine (BE) qui dernièrement a refusé de servir des militaires en uniforme , un autre bar s’est fait remarquer pour ses prescriptions vestimentaires à Oftringen (AG) en mettant à la porte un client parce qu’il portait un training.

Pas les bienvenus

Assis au bar d’un établissement de la commune argovienne, deux clients dégustaient tranquillement leur café en ne se doutant de rien. «Nous ne nous sommes pas fait remarquer et nous n’avons dérangé personne», témoigne l’un d’entre eux à nos collègues de «20 Minuten». C’est alors qu’une employée du café s’est approchée d’eux et les a informés que l’un d’eux devait quitter l’établissement, à cause de sa tenue vestimentaire. «Elle nous a dit que les clients portant des survêtements n’étais pas les bienvenus. Nous nous sommes sentis passablement heurtés par la manière dont elle nous l'a fait savoir», raconte le client.