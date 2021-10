Football – Expulsé, l’entraîneur frappe l’arbitre

Excuses et démission

Peu après l’incident, Giovanni Alosi a présenté ses excuses et démissionné dans la foulée. «Je ne cherche pas d’excuses. Mon geste n’a rien à voir avec mes valeurs et ma vision du football. J’ai vu les images, mais je ne me reconnais pas. Je ne peux que m’excuser auprès de l’arbitre, avec qui j’ai parlé à la fin du match. Je me sens également responsable auprès des jeunes du club qui ne devraient pas voir ces gestes», a expliqué le coach, cité par le «Corriere di Torino».