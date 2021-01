La scène, cocasse à souhait et inoffensive au possible, a amusé de très nombreux internautes. Mais elle n’a évidemment pas plu à tout le monde. Le premier concerné, M. Millotte, une fois reposé à terre, s’est empressé d’adresser un carton rouge à un Josaia Raisuqe , passé très vite de l’hilarité au dépit. L’analyse du consultant de Canal+ s’est avérée assez simple: « Il a craqué, je pense. Il n’avait pas l’air très cohérent au niveau de ses gestes, mais il était très content, voilà. »

Moralité: il faut apprécier le geste de Josaia Raisuqe à sa juste valeur, en termes d’inventivité et de panache. Parce que l’ex-joueur du Stade Français ne risque pas de recommencer. Et il ne devrait pas non plus faire des émules.