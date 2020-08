Football

Expulsé, un ancien pro tabasse l’arbitre

Roman Shirokov, ancien capitaine de l’équipe nationale de Russie, a complètement pété les plombs lors d’un récent tournoi amateur.

Dans le cadre du Moscow Celebrity Tournament, un tournoi amateur rassemblant des célébrités et disputé cette semaine, le joueur de 39 ans s’en est violemment pris à l’arbitre, après que celui-ci lui a montré un carton rouge.

L’arbitre de la rencontre, Nikita Danchenko, souffre d’une fracture de l’arcade et a menacé de porter l’affaire devant les tribunaux après avoir passé plus de quatre heures à l’hôpital. La rencontre a été interrompue et German Popov, l’organisateur du tournoi, n’a pas manqué de réagir.