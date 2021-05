Tribunal d’Yverdon-les-Bains (VD) - Expulsion de deux colocataires étrangers violents

Le procureur Gabriel Moret avait annoncé la couleur mardi quand il a requis une peine de prison ferme pour le Portugais Paolo*, le sursis pour son compatriote Miguel* et l’expulsion de Suisse pour le duo qui a failli tuer son colocataire serbe, Boban*, en décembre 2020 dans l’appartement qu’ils partageaient à Yverdon-les-Bains (VD). Il a été, dans les grandes lignes, suivi par le T ribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le verdict a été rendu mercredi en fin de journée.

Même si la tentative de meurtre n’a pas été retenue contre Paolo, il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d ’ autrui, de lésions corporelles simples, d’ injure et de tentative de contrainte . Il a écopé de 26 mois de pri s on ferme, dont il faudra déduire 157 jours de détention avant jugement a insi que trois jours supplémentaires pour cause de séjour carcéral dans des conditions illicites. Le jeune ouvrier portugais devra éga l ement s’acquitter d’une peine pécuniaire de 300 francs. Il devra également dire adieu à ses rêves de mener une carrière professionnelle en Suisse: une fois qu’il aura fini de purger sa peine, il y sera interdit de séjour pour une durée de huit ans.

8000 francs de tort moral

M i guel, le moins violent des deux et qui a fait d’admirables efforts d’intégration jusqu’à parler quasi correctement le français en seulement cinq mois, a é té con d amné à 24 mois de pri s on (dont il faudra déduire 57 jours de détention préventive et cinq jours pour séjour carcéral dans des conditions illicites) avec un sursis de quatre ans. I l devra également s’acquitter d’une peine pécuniaire de 300 francs. L’ouvrier lusophone francophile devra, lui aussi, mettre en berne ses rêves de carrière professionnelle et de fonder une famille en Suisse: il y est interdit de séjour pour une durée de huit ans.