Les nuages continuent de s’amonceler au-dessus de la tête du secteur hôtelier. Après un sondage mené du 30 septembre au 4 octobre auprès de 411 établissements, HotellerieSuisse a poussé un nouveau cri de détresse dimanche. Malgré une forte augmentation du tourisme local cet été, due principalement aux restrictions des déplacements à l’étranger, pour 66% des établissements, la saison a été nettement plus mauvaise qu’en 2019. C’est particulièrement le cas dans l’Oberland bernois et en Valais, qui ont durement ressenti l’absence des touristes internationaux.

Quelle mesures économiques pour garantir les liquidités?

Alors qu’ils étaient 55% en juin, aujourd’hui, 67% des établissements hôteliers comptent repousser les investissements qu’ils avaient déjà planifiés. La réduction de l’horaire de travail va toucher dans les six prochains mois pas loin de deux tiers (61%) des sondés. Cette proportion est de 78% dans l’hôtellerie urbaine. Plus inquiétant, 37% des sondés prévoient de licencier du personnel au cours des mois à venir. Un établissement sur cinq prévoit une fermeture temporaire, un sur quatre envisage de négocier une baisse de loyer.

Quel est le pourcentage de risque de faillite?

Le risque de probabilité de faillite a doublé. En juin, 3% des établissements hôteliers avaient fait état d’une probabilité de faillite de 60% ou plus, ils sont actuellement 6% à estimer un tel risque. La probabilité de faire faillite de 60% touche 12% des établissements de l’hôtellerie urbaine, notamment à Zurich et Genève. Pour 18% des hôtels urbains et 14% des établissements en zone rurale, le risque de faillite est de 41% à 50%. Ce risque n’est que de 4% dans les établissements alpins.