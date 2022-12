France voisine : Extension massive d’un centre commercial revue à la baisse

Centre commercial et lieu de loisirs, Vitam Parc devait massivement s’étendre sur son site de Neydens (Haute-Savoie/F), aux portes de Genève. C’était en tous cas le projet annoncé avant la crise Covid. Désormais, les plans de Migros France, qui gère les lieux, ont été réduits. L’extension de la surface commerciale sera trois fois moins importante qu’initialement planifiée, indique « Le Messager ». Le grand distributeur explique que le projet d’origine a été abandonné en raison de la crise sanitaire, au profit d’une solution plus modeste et surtout «plus vertueuse» en matière de protection de l’environnement.

Ainsi, la construction d’une extension à ciel ouvert d’une «Shopping Promenade» a été privilégiée, avec des cheminements et des espaces de détente extérieurs entre les magasins. Et ce, au détriment d’une solution plus classique avec des commerces intérieurs, dans un bâtiment gourmand en chauffage et en climatisation. Le nouveau projet imagine aussi la création d’un pôle santé et de restaurants, ainsi que la construction de bureaux et de logements pour les salariés du centre. Les travaux ne devraient pas être achevés avant fin 2029, selon le scénario le plus optimiste.