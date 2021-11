Genève : Exténuant début de week-end pour les pompiers

Les hommes du feu ont été fortement mis à contribution en cette fin de semaine, avec plus d’une vingtaine d’interventions.

« Ce sont des journées à fumée noire, comme on dit » , relate samedi le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Les pompiers genevois ont une entame de week-end très chargée, avec pas moins de 26 interventions menées depuis vendredi matin. Il a fallu notamment s’occuper de l’important incendie qui a ravagé un immeuble du centre de Versoix en début d’après-midi, vendredi. L’intervention du SIS sur place s’est terminée vers 3h samedi , ma is les hommes du feu n’étaient pas au bout de leur labeur avec plusieurs sinistres signalés ensuite.

Pire qu’un four à pizza

Le plus conséquent de la nuit est survenu dans un parking souterrain situé au 81, avenue de Châtelaine, à Vernier (GE). Le premier appel a été reçu à 4h43, indique Nicolas Millot. Au 3e sous-sol, deux scooters et une voiture étaient en feu, dégageant une importante fumée. La charge thermique était tellement importante qu’il a fallu étayer une dalle de béton. « La chaleur d’un four à pizza à côté, ce n’est rien du tout » , rapporte l’officier de communication. L’incendie n’a pas fait de blessé, mais les pompiers, les mêmes qui étaient précédemment à Versoix, ont dû intervenir jusqu’à 10h30. Six véhicules et 24 sapeurs professionnels ont été dépêchés sur place.