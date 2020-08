Katy Perry

Exténuée à quelques jours du terme de sa grossesse

La chanteuse a posté une photo pleine de dérision qui résume son état physique actuel.

Katy Perry n’en peut plus. Elle va accoucher de son premier enfant, fruit de sa relation avec l’acteur Orlando Bloom, ces prochains jours. Et comme bien souvent dans ces cas-là, les futures mamans sont extrêmement fatiguées. La chanteuse américaine ne fait pas exception. Jeudi 6 août 2020, la chanteuse américaine a posté une photo d’elle effondrée dans un fauteuil, situé visiblement dans un magasin de puériculture. «Star lessivée», a légendé Katy pour résumer son état.

Le même jour, elle avait pourtant fait un trait d’humour autour de la future Une du magazine «People» sur laquelle elle apparaît et qu’elle a détournée. Si la photo ne change pas, le titre lui diffère entre les deux couvertures. Sur la vraie Une, il est écrit: «Katy Perry: «J’ai tellement hâte que notre petite fille arrive». Sur l’autre, on peut lire: «Katy Perry: «J’ai tellement hâte que mon nouvel album «Smile» arrive». La star a ensuite commenté: «Quand tu vas vivre deux moments forts en août et que seulement un des deux peut se retrouver en kiosque». Pour rappel, le disque de l’Américaine arrivera le 28 août 2020. Probablement quelques jours seulement après qu’elle aura donné naissance à sa fille.