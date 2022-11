Vaud: Extinction des vitrines commerciales et des bureaux

Vaud : Extinction nocturne des vitrines commerciales et des bureaux

C’est désormais officiel. Dans le canton de Vaud, les enseignes lumineuses et l’éclairage des bâtiments non résidentiels devront être éteints une heure après la fin de l’activité. Les illuminations commerciales de Noël devront par ailleurs être éteintes entre 23h et 6h du matin. Jusqu’à la fin du mois de novembre, la prévention et la sensibilisation primeront. Ensuite, il appartiendra aux communes, sous la responsabilité des préfets, de veiller au respect de ce décret, valable jusqu’à fin avril 2023.