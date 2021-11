Black Friday : Extinction Rebellion cible des sites d’Amazon en Europe

Plusieurs sites du géant de l’e-commerce au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas ont été visés par des militants de l’organisation écologiste en marge du «Black Friday», vendredi.

Des militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont organisé vendredi des blocages de centres de distribution du géant Amazon au Royaume-Uni et ailleurs en Europe pour protester contre l'«obsession de la surconsommation» symbolisée selon eux par le «Black Friday». Les 13 sites britanniques visés dès le petit matin par l’organisation représentent, selon elle, plus de la moitié des livraisons du groupe américain dans le pays. Elle a indiqué cibler également deux sites en Allemagne et aux Pays-Bas.