Climat - Extinction Rebellion: deux semaines d’actions à Londres

A Oslo, 29 arrestations

Intrusion au ministère du Pétrole, blocage d’un important carrefour routier: des militants d’Extinction Rebellion ont mené lundi les premières d’une série d’actions coups de poing annoncées contre la politique pétrolière norvégienne à Oslo, conduisant à 29 arrestations. Parfois déguisés en ours polaire ou en inquiétantes figures noires, des dizaines de militants ont bloqué l’entrée du ministère du Pétrole et de l’Energie derrière une banderole «Interdisez le pétrole, la vie avant les profits», certains s’introduisant dans le bâtiment. Parallèlement, d’autres militants ont provisoirement bloqué la circulation sur un carrefour important de la capitale norvégienne. Invoquant l’urgence climatique, Extinction Rebellion réclame la fin de la prospection pétrolière et le démantèlement progressif de la production d’or noir dans le pays scandinave, plus gros exportateur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest. Des actions de désobéissance civile sont annoncées toute la semaine à Oslo. «Nous resterons ici tant que nos demandes n’auront pas été satisfaites», a assuré à l’AFP Jenny Jaeger, militante de 21 ans occupant la salle d’accueil du ministère du Pétrole où elle s’apprêtait à passer la nuit.