Fribourg - Extinction Rebellion, entre marxistes et hippies 2.0

Des mots-valises à la pelle

Un arrière-goût de guerre froide

S’ils se démarquent des communistes par leur soutien de la démocratie, leur rejet et déception des institutions et des valeurs de la société n’a d’égal que chez les hippies. Tout comme ces derniers, les membres de XR prônent la désobéissance civile. Et certains vont même plus loin, à l’image de ce prévenu qui affirmait «vivre de la forêt nourricière» et se targuait de n’avoir pour seul revenu que les quelques fruits et légumes qu’il cultive lui-même. Par ailleurs, leur pessimisme quant au futur immédiat et leur crainte de voir les catastrophes s’enchaîner rappellent inévitablement le sentiment d’insécurité qui régnait du temps de la guerre froide. Pour finir, nul doute que les événements de Mai 68 sont une importante source d’inspiration pour eux.