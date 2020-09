Grande-Bretagne : Extinction Rebellion exige de «libérer la liberté»

Des militants du mouvement écologiste ont perturbé la distribution de plusieurs journaux en Grande-Bretagne, dont le «Times», le «Telegraph», mais aussi le «Daily Mail».

«Manipuler la vérité»

Les manifestants entendaient exiger de «libérer la liberté», reprochant aux titres concernés de ne pas rendre compte de manière appropriée de «l’urgence climatique et écologique» et leur reprochant de «manipuler la vérité» au profit de leur propre agenda, selon un communiqué d’Extinction Rebellion.

«Attaque contre toute la presse libre»

Confirmant que deux imprimeries du groupe ont été perturbées par XR, Newsprinters a présenté ses «excuses sincères» aux lecteurs du «Sun», du «Times» du «Daily Mail» et du «Daily Telegraph», ainsi que du «Financial Times» qui n’auraient pas pu trouver leurs journaux habituels samedi matin en raison des retards de livraison, selon une porte-parole. «Nos équipes travaillent à ce que les journaux soient livrés aux détaillants dès que possible ce matin», a-t-elle ajouté.

«Nous ne nous attaquerons à l’urgence climatique et écologique qu’en sortant de l’impasse traditionnelle des politiques d’opposition et en nous unissant, malgré nos différences», a déclaré dans un communiqué Alanna Byrne, d’Extinction Rebellion. «Si nous voulons sortir de cette impasse, les médias traditionnels doivent cesser de profiter de la culture du +clickbait+ qui nage dans la désinformation, qui nous fait haïr nos voisins, suspecter les étrangers et le groupes vulnérables, et mettre la nation en mouvement», a-t-elle ajouté.