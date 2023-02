Genève : Extinction Rébellion peint une piste cyclable

Une nouvelle piste cyclable a été peinte sur l’avenue du Pailly, près de Balexert. Elle a été réalisée lundi à l’aube par des militants d’Extinction Rébellion Genève. Un «coup de pouce à l’Etat» pour montrer que «des investissements minimaux peuvent être réalisés en peu de temps» pour des infrastructures «qui visibilisent les cyclistes et montrent que la route n’est plus réservée aux seuls véhicules thermiques», explique le mouvement dans un communiqué. D’autres actions concernant la mobilité sont prévues au bout du lac cette semaine.

«Il y a une question de sécurité, mais aussi d’incohérence, pointe une activiste. On nous demande de passer à la mobilité douce, mais il n’y a pas assez d’infrastructures. Et pourtant, c’est facilement réalisable. Il y a urgence car nos transports sont les plus gros responsables de la pollution de l’air.» La piste cyclable, d’une quinzaine de mètres, a été réalisée en prolongement d’une autre, qui s’arrête à un carrefour, avec de la peinture lavable qui peut partir avec l’eau de pluie.