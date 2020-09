Étude : Extinctions de mammifères: les humains sont responsables

Une étude internationale dirigée par l’Université de Fribourg indique que 96% des extinctions de mammifères des 126’000 dernières années sont dues à la présence humaine et non au climat.

Les scientifiques ont collecté une vaste quantité de données sur des fossiles de mammifères et ont identifié 351 espèces disparues, y compris les cas bien connus des mammouths. (Photo d’illustration)

Le taux d’extinction des mammifères est actuellement plus de mille fois plus élevé que le taux naturel. Cette augmentation est causée presque exclusivement par les humains, selon une étude internationale dirigée par l’Université de Fribourg (UNIFR).

Au total, 96% des extinctions de mammifères des 126’000 dernières années sont dues à la présence humaine et non au climat, selon cette recherche menée par Daniele Silvestro, de l’UNIFR, avec des confrères suisses, suédois et britanniques.