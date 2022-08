Affaire Pogba : Extorsion, hommes armés et un marabout pour jeter un sort à Mbappé

Florentin, Paul et Mathias Pogba (de gauche à droite) ont pourtant toujours affiché une cohésion familiale infaillible.

L’affaire démarre samedi soir avec la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, grand frère de Paul, enregistrée en quatre langues (français, anglais, italien, espagnol). Il y annonce vouloir faire prochainement de «grandes révélations» sur son frère Paul et sa représentante Rafaela Pimenta, qui vient de prendre la tête de la société d’agents de footballeurs de Mino Raiola, récemment décédé.

Lisant un texte face caméra, il affirme que «le monde entier», les «sponsors» et la Juventus Turin «méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s’il ( ndlr: Paul) mérite vraiment l’admiration, le respect, sa place en équipe de France, s’il est une personne digne de confiance». «Tout cela risque d’être explosif», conclut-il, sans plus de précisions sur la nature de ses «révélations».