Environnement: Extraction minière sous-marine: objectif de finir les règles en 2025

167 États membres de l’AIFM

«Nous ne sommes plus dans un scénario de +qu’est-ce qui se passerait si»+, mais de +et maintenant, qu’est-ce qui se passe», a souligné pendant la session l’ambassadrice de Nauru Margo Deiye, assurant que son gouvernement solliciterait «bientôt» un contrat d’extraction pour Nori (Nauru Ocean Resources), filiale du canadien The Metals Company qu’il sponsorise. Alors que les membres du Conseil sont divisés sur l’interprétation de la clause, les défenseurs de l’océan s’inquiètent d’un possible feu vert à l’exploitation industrielle. Et elles n’ont pas été rassurées vendredi.