Colombie – Extradition à venir du baron de la drogue «Otoniel» vers les Etats-Unis

Colombie : Extradition à venir du baron de la drogue «Otoniel» vers les États-Unis

Le chef du Clan del Golfo a été arrêté lors d’une opération militaire et policière dans les jungles du nord-ouest de la Colombie samedi.

Le gouvernement colombien a annoncé dimanche qu’il préparait l’extradition vers les États-Unis d’«Otoniel», chef du plus puissant gang de narcotrafiquants du pays, capturé la veille lors d’une opération dans le nord-ouest du pays. «Contre ‹Otoniel› il y a un mandat d’extradition (vers les États-Unis) (…) qui est toujours en cours», a déclaré le ministre de la Défense Diego Molano, dans un entretien au journal El Tiempo.

Dairo Antonio Usuga, alias «Otoniel», 50 ans et chef du Clan del Golfo a été arrêté lors d’une opération militaire et policière dans les jungles du nord-ouest de la Colombie, une action à laquelle ont participé quelque 700 hommes soutenus par 18 hélicoptères.

Les États-Unis et la Colombie ont offert des récompenses de plus de 5 millions de dollars pour des informations permettant de conduire à son arrestation. Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. «C’est le coup le plus important de ce siècle porté au trafic de drogue, mais nous n’allons pas nous arrêter là», a déclaré le président Ivan Duque lors d’un hommage à un policier décédé dans l’opération contre «Otoniel».