Royaume-Uni

Extradition d’Assange: la procédure reprendra en septembre

Reporté en raison de la pandémie, l’examen de la procédure visant le fondateur de WikiLeaks occupera la justice britannique dans quatre mois.

Après une première semaine d'audiences en février, la juge Vanessa Baraitser avait accédé en avril à la requête de la défense de disposer de plus de temps pour se préparer, les avocats de M. Assange ne pouvant lui rendre visite en prison en raison de l'épidémie.

«Mensonges»

Julian Assange est poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700'000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.