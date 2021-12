Royaume-Uni : Extradition de Julian Assange: procédure d’appel entamée par ses avocats

L’entourage du fondateur de WikiLeaks veut combattre la récente décision de la justice britannique, qui a ouvert la voie à un transfert de Julian Assange vers les Etats-Unis.

Julian Assange est incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres depuis deux ans et demi.

Jusqu’à 175 ans de prison

Le 10 décembre, la Haute Cour a annulé une décision de première instance qui s’opposait à l’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis. Ces derniers lui reprochent d’avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.