Chili : Extrême droite en tête: la jeunesse abstentionniste se sent «responsable»

Au lendemain du premier tour de la présidentielle chilienne, où le candidat d’extrême droite est arrivé en tête, les jeunes qui se sont abstenus regrettent.

De nombreux jeunes Chiliens qui se sont abstenus dimanche au 1er tour de la présidentielle plaçant en tête le candidat d’extrême droite José Antonio Kast, nostalgique de la dictature d’Augusto Pinochet, s’estimaient «responsables» lundi matin et assuraient que, cette fois, ils iront voter au second tour.

Mais une fois connu le résultat du scrutin plaçant l’avocat d’extrême droite du Parti républicain, José Antonio Kast, en tête avec 27,91% des suffrages pour disputer le second tour le 19 décembre au député de gauche Gabriel Boric (25,83%), Sebastian a eu le sentiment d’avoir fait une «erreur». «Le fait que Kast ait gagné m’a fait me sentir mal, je me suis senti super responsable de ne pas être allé voter», raconte-t-il.

Capacité à mobiliser

«Valeurs»

Pour Vicente Inostroza, analyste politique à l’université Diego Portales, «le faible taux de participation dans les zones rurales est frappant, et plus le niveau socio-économique est élevé, plus la participation est importante». L’absence des jeunes dans les bureaux de vote contraste avec leur mobilisation dans les rues durant le mouvement social de 2019 contre l’augmentation du ticket de métro, puis pour réclamer une société plus égalitaire.