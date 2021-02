Défense : Extrémisme dans l’armée américaine: le ministre lance le débat

Le chef du Pentagone a lancé mercredi le débat au sein des forces armées américaines sur l’extrémisme dans les rangs, après la participation de plusieurs militaires et ex-militaires à l’assaut du 6 janvier contre le Congrès.

Le nouveau ministre de la Défense Lloyd Austin, premier Afro-Américain à occuper cette fonction, a donné à toutes les unités 60 jours pour tenir une journée de discussions sur l’extrémisme, a indiqué son porte-parole, John Kirby, au cours d’un point presse. L’objectif est d’informer les soldats des dangers de l’extrémisme et de la désinformation, mais aussi d’entendre leur point de vue sur la définition de l’extrémisme et la façon d’y remédier, a-t-il expliqué.

Plusieurs administrations successives ont ignoré pendant plus de 10 ans des rapports du FBI et du ministère de la Sécurité intérieure sur l’infiltratration des forces de l’ordre et de l’armée par les suprémacistes blancs, et le Pentagone n’a jamais publié de chiffres sur les cas d’expulsions d’extrémistes de ses rangs.