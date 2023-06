Allemagne: Arrêté pour l’incendie d’un foyer de réfugiés en 1991

Il y a plus de 31 ans, un incendie dans un centre pour demandeurs d’asile avait coûté la vie un Ghanéen. L’auteur des faits est actuellement jugé et vient de dénoncer son complice, un skinhead.

Les deux accusés auraient vidé un bidon d’essence et allumé le feu «par des convictions nationales-socialistes et racistes». photo d’illustration AFP

En Allemagne, un extrémiste de droite a été interpellé dans l’enquête sur un incendie dans un foyer de réfugiés, ayant entraîné la mort d’un demandeur d’asile ghanéen, près de 32 ans après les faits, a annoncé, mardi, le Parquet fédéral.

Cet homme, désigné comme P.St., est soupçonné d’avoir incité le principal suspect à commettre l’incendie criminel qui, en 1991, a tué un Ghanéen de 27 ans à Sarrelouis, ville de 35’000 habitants proche de la frontière avec la France.

P.St., qui «défend une idéologie marquée par des convictions nationales-socialistes et racistes», a été arrêté dans la Sarre (ouest) et il est suspecté, selon le Parquet fédéral, de «complicité de meurtre» et de «complicité de tentative de meurtre au détriment de 20 personnes».

Cet homme «jouait à l’époque un rôle important dans le milieu skinhead régional» et connaissait P.S., un autre extrémiste considéré comme par le Parquet comme l’auteur de l’incendie et jugé pour ces faits depuis novembre dernier. C’est durant ce procès que P.S. a mis en cause P.St.

Enquête relancée en 2020

Les deux hommes avaient discuté quelques heures avant les faits, évoquant d’autres incendies contre des foyers en Allemagne, selon le Parquet. P.St. aurait alors indiqué, en présence de P.S, qu’«il faudrait que quelque chose comme ça brûle ou arrive ici aussi».

«Influencé et conforté par cette déclaration», P.S. s’est rendu, quelques heures plus tard, dans l’entrée d’un foyer où étaient hébergés 21 demandeurs d’asile et y a vidé un bidon d’essence, avant d’y mettre le feu. Dix-huit personnes avaient réussi à se mettre à l’abri, deux autres avaient subi des fractures en sautant par la fenêtre. L’affaire est restée irrésolue pendant des décennies, avant que l’enquête ne soit relancée, en 2020, conduisant à une première arrestation.

Au début des années 1990, peu après la chute du Mur de Berlin, plusieurs attaques contre des foyers de demandeurs d’asile ont secoué l’Allemagne, notamment dans l’ancienne RDA, comme à Hoyerswerda, en Saxe.