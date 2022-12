Union européenne : ExxonMobil veut bloquer la taxation des «surprofits» des géants de l’énergie

Des écrans affichent les informations relatives aux transactions d’ExxonMobil sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 9 décembre 2022.

Le groupe américain ExxonMobil a saisi, mercredi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre la taxe sur les «superprofits» des géants énergétiques décidée par Bruxelles, qui pourrait, selon la compagnie, «décourager les investissements». Officiellement baptisée «contribution temporaire de solidarité», cette charge est censée être payée par les producteurs et distributeurs de pétrole, de gaz et de charbon qui ont réalisé d’énormes bénéfices grâce à la flambée des cours consécutive à la guerre en Ukraine. Elle prévoit de prélever 33% des bénéfices imposables de 2022 supérieurs de plus de 20% à la moyenne des années 2019-2021 afin de les redistribuer aux ménages et entreprises confrontés à l’explosion des factures.