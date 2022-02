Nouvelle tendance – Eye blush: un make-up subtil inspiré par «Bridgerton»

«La Chronique des Bridgerton» n’en finit pas d’inspirer les fashionistas. Après l’attrait suscité par la robe Empire, portée par les personnages de la série Netflix, voici le make-up. Ce look s’appelle l’eye blush. Il consiste à n’utiliser qu’une nuance de fard rose sur les paupières, les joues et la bouche. On obtient ainsi un maquillage subtil et élégant qui évoque les canons esthétiques de la Régence anglaise (début du XIXe siècle) dont témoigne encore la peinture de cette époque.