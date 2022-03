Justice : Ezra Miller arrêté par la police

L’acteur américain a été interpellé après avoir eu un comportement agressif envers deux personnes, dans un bar.

Ezra Miller aurait-il du mal à gérer ses émotions? Après avoir malmené une fan en 2020, l’acteur a été arrêté, dimanche 27 mars 2022, à cause de son comportement agressif envers deux personnes, dans un bar à Hilo, ville de l’archipel d’Hawaï. Selon Hawaii News Now, la police a fait savoir dans un communiqué que l’Américain de 29 ans s’est énervé quand les clients de l’établissement ont commencé à faire du karaoké. Il s’est mis à crier des obscénités et a saisi le micro d’une femme de 23 ans qui chantait sur scène. Il s’est ensuite jeté sur un homme de 32 ans qui jouait aux fléchettes. On apprend également que le propriétaire du bar a demandé à Ezra de se calmer à plusieurs reprises. En vain.