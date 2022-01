Ezra Miller menace de mort le Ku Klux Klan

États-Unis : Ezra Miller menace de mort des membres du Ku Klux Klan

L’acteur de 29 ans a publié une surprenante vidéo, qu’il demande de prendre au sérieux, sur Instagram.

Après le gros bad buzz de la vidéo qui le montrait s’attaquer à une fan , Ezra Miller fait à nouveau parler de lui dans la rubrique des faits divers. L’acteur, connu pour ses rôles de Croyance dans les «Animaux fantastiques» et de Flash dans l’univers DC Comics, a délivré depuis l’intérieur d’une voiture un message inquiétant sur Instagram, le 28 janvier 2022.

L’Américain de 29 ans commence par dédier sa vidéo au Ku Klux Klan, association raciste et antisémite plus ou moins secrète, de la ville de Beulaville, dans l’État de Caroline du Nord. «Bonjour, comment allez-vous? C’est moi! Si vous voulez tous mourir, je vous suggère de vous tuer avec vos propres armes, d’accord? Sinon, nous le ferons pour vous, si c’est vraiment ce que vous voulez. OK? À bientôt, au revoir», poursuit-il avec un ton calme devant la caméra.