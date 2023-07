Ezra Miller se victime d'une machination

À la suite de l’annulation de sa sanction, Ezra a remercié le juge chargé de l’affaire en publiant un communiqué sur Instagram, samedi 1er juillet 2023. La star du film «The Flash» en aussi profité pour se dire victime d’une machination: «La décision d’aujourd’hui m’encourage et j’ai une grande reconnaissance envers ceux qui m’ont apporté leur soutien et ont cherché à faire en sorte que ces abus flagrants du système d’ordonnance de protection soient stoppés. Les ordonnances de protection visent à assurer la sécurité des personnes, des familles et des enfants qui sont en danger. Elles ne sont pas destinées à être des armes par ceux qui recherchent l’attention ou la renommée éphémère des tabloïds ou d’une vengeance personnelle quand il y a des gens qui ont désespérément besoin de ces services. J’ai été injustement et directement la cible d’une personne dont les faits ont prouvé qu’il y avait un antécédent d’actions aussi manipulatrices que destructrices. Sur une note plus personnelle, je veux que tout le monde sache que je continue à donner le meilleur de moi-même pour préserver ma santé et à faire ce que je peux pour réparer les dommages collatéraux que cette injonction a pu causer sur moi et mes proches.»