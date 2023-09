F1 – Gp de Singapour: Victoire magnifique de Carlos Sainz

La course actuellement se découpe en deux parties. Il y a le groupe de tête avec Sainz, Russell, Hamilton qui sont en DRS avec Leclerc pas loin et ensuite, il y a les RedBull de Verstappen et Perez qui vont à deux à l'heure avec le reste des pilotes bloqués derrière.

Et wow ! Magnifique bataille entre Alonso Perez et Ocon. Alonso pensait avoir dépassé Perez qui se bat ensuite et reprend sa position et pendant cette bataille, Ocon passe Alonso ! C'était une bataille très dure, mais très propre !