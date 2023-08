F1 – Grand Prix des Pays-Bas: Grosse pluie de prévue, une fin de course mouvementée se prépare

Max Verstappen est à domicile aujourd'hui et a déjà signé une pôle dominante hier. Il est grand favori pour la victoire et s'il le fait, non seulement il aura sa foule préférée, mais en plus, il égalerait le record de Sebastian Vettel de neuf victoires consécutives en 2013. Est-ce que cela sera le cas? Est-ce qu'il va souffrir d'un accrochage? Est-ce que les McLaren vont lui poser des problèmes? On va le découvrir cette après midi.