F1 – Grand Prix du Qatar: Fin de la voiture de sécurité, McLaren de nouveau dans la course

Mais il y a aussi eu une scéance de qualifications pour le format sprint et une mini course samedi.

Et pendant cette course, on a pu voir les McLaren voler sur ce circuit ainsi que l'endurance des pneus qui a fondu comme neige au soleil.

Il y a également eu pas mal de débat sur les limites de pistes qui ont supprimé pas mal de temps en qualif et on a vu un certain nombre d'accidents sur la piste. Cela devrait être moins violent ce soir, mais il est bien possible que l'on voie au moins une safety-car aujourd'hui.