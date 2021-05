Football : Fabian Schär marque, Liverpool et Chelsea en Champions League

Fabian Schär a marqué son premier but de la saison pour Newcastle, lors de la dernière journée de Premier League. Leicester a perdu contre Tottenham (2-4) et ne jouera pas la «C1» la saison prochaine.

Liverpool, vainqueur de Crystal Palace (2-0) et Chelsea, malgré sa défaite (2-1) à Aston Villa, dimanche, finissent 3e et 4e de Premier League, au terme de la 38e et dernière journée et se qualifient pour la Ligue des champions. Les «Reds» ont arraché in extremis la dernière place sur le podium après une fin de championnat en boulet de canon, avec 26 points pris sur 30 possibles lors des 10 dernières journées.