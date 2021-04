France : Fabien Lecœuvre suspendu après ses critiques sur Hoshi

Le chroniqueur musical a été écarté «provisoirement» de l'antenne d'«Europe 1», après ses propos contre la chanteuse Hoshi, dont il avait critiqué le physique.

Wendy Bouchard, l'animatrice d'«Europe Soir Weekend», l'émission dans laquelle Fabien Lecœuvre intervient comme chroniqueur, avait indiqué sur Twitter qu'il ne serait pas à l'antenne ce weekend en raison de ses propos jugés choquants à l'égard de Hoshi et d'autres artistes.

Le chroniqueur, attaché de presse et auteur d'ouvrages sur la chanson, s'en était pris au physique de Hoshi et d'autres chanteurs dans un entretien diffusé récemment sur la webradio Arts-Mada. La qualifiant d'«effrayante», il avait suggéré, pour vendre plus d'albums, qu'elle donne ses chansons à des «filles sublimes».