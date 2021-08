France : Fabienne Carat attend son premier enfant

A 41 ans, l’actrice française est enceinte. Elle s’était séparée de son ex-mari en août 2020.

Grosse surprise pour les fans de la comédienne française. Fabienne Carat est enceinte, affirme «Closer» ce vendredi 6 août 2021, en une. La veille, la comédienne vue dans «Plus belle la vie», série qu’elle a quittée en 2020, a partagé un post bucolique sur Instagram où on la voit dans un champ, enlaçant une botte de foin. Sous l’image, des mots biens choisis par la future maman: «Il faut juste avoir le cœur assez grand pour aimer, pour savoir aimer vraiment et surtout simplement. Les peurs figent l’envie, le passé étouffe l’insouciance, l’esprit cristallise la folie, les blessures brisent l’amour et quand tu es enfin prêt à respirer la vie, les odeurs ont déjà filé. Alors chérissons les papillons qui passent, émerveillons-nous d’une fleur qui pousse, d’un geste qui nous frôle. Aimons aussi grand que l’infini à chaque instant comme si c’était le dernier.»