Le Conseil d’Etat est allé à toute allure. Il ne lui a fallu que trois jours pour se réorganiser à la suite de l’ élection dimanche passé de la Verte Fabienne Fischer, qui entrera en fonction en remplacement de Pierre Maudet le 1er mai. L’écologiste héritera d’un nouveau Département de l’économie et de l’emploi (DEE). Il comprendra notamment la direction générale du développement économique (DGDERI, actuellement gérée par Nathalie Fontanet), l’office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT, actuellement cornaqué par Mauro Poggia) et l’office cantonal de l’emploi (OCE, lui aussi sous l’égide de l’élu MCG).

Le dicastère légèrement réduit de Mauro Poggia se nommera désormais le département de la santé, de la population et de la sécurité (DSPS). Enfin, Nathalie Fontanet continuera à présider le département des finances et des ressources humaines (DF). Le Conseil d’Etat a décidé de ne procéder à aucun autre changement.

Il a expliqué dans un communiqué avoir souhaité «préserver autant que possible la stabilité des départements afin de garantir la continuité et l’efficience des services de l’Etat luttant au quotidien contre les effets de la crise sanitaire». Vu cette situation, l’exécutif a aussi désiré «redéployer les forces de l’Etat autour d’un nouveau pôle réunissant économie et emploi pour renforcer son soutien aux entreprises et aux particuliers.»