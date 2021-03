Fabienne Fischer a confirmé dimanche son statut de favorite à l’élection au Conseil d’Etat genevois. Avec un peu plus de 45’000 voix, l’écologiste accède au gouvernement. Elle remplacera le magistrat démissionnaire Pierre Maudet, qui a réuni quasi 37’000 électeurs. Fabienne Fischer prêtera serment le 29 avril. Arrivée troisième, Delphine Bachmann récolte plus de 14’000 voix. Enfin, Yves Nidegger est le moins bien loti avec un peu plus de 12’000 scrutins en sa faveur