Genève - Fabienne Fischer est officiellement conseillère d’Etat

Le Conseil d’Etat genevois a changé de visage ce jeudi soir. Fabienne Fischer, élue par le peuple au gouvernement le 28 mars dernier, a prêté serment devant le Grand Conseil, rapporte la «Tribune de Genève». Elle rejoint ainsi le gouvernement et succède à Pierre Maudet, démissionnaire et non réélu. La nouvelle magistrate dirigera l’Economie et l’Emploi.