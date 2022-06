Genève : Fabienne Fischer pas au parfum de la fusion de Firmenich

La cheffe de l’économie n’était pas au courant de la refonte du géant des arômes. Or, deux autres conseillers d’Etat étaient dans le secret des dieux.

Fabienne Fischer a beau être conseillère d’Etat chargée de l’économie et de l’emploi, elle ne savait rien de la fusion entre le géant genevois de l’arôme et du parfum Firmenich et le mastodonte néerlandais de la nutrition DSM, avant que l’opération soit officiellement rendue publique mardi par les deux sociétés. Deux de ses collègues avaient pourtant été mis au parfum en amont. Ainsi que le révèle la RTS, Nathalie Fontanet, chargée des Finances, avait rencontré les dirigeants de Firmenich il y a plusieurs semaines pour traiter du volet fiscal du rapprochement; et Serge Dal Busco, le président du Conseil d’Etat, avait personnellement été averti la veille au soir. Les deux élus, tenus au secret fiscal, n’avaient pas pu informer l’écologiste.