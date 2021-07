En finale pour le bronze, Fabienne Kocher a été mise à terre par la Britannique Chelsie Giles. AFP

En débarquant en zone d’interviews, Fabienne Kocher a à peine repris ses esprits et séché ses larmes. C’est qu’elle vient de terminer à la « pire » des places d’honneur aux Jeux olympiques . De surcroît dans le mythique Nippon Budokan de Tokyo, dans le temple des arts martiaux a u Japon , berceau du judo. « Les sentiments se mélangent, entre fierté et déception » , lâche l’Argovienne , engagée en -52 kg.

Sa demi-finale face à la Français e Amandine Buchard (No 2 mondiale) n’a duré que 16 secondes, le temps pour la championne d’Europe de lui infliger un ippon. « Au moins, j’ai pu garder de l’énergie en vue de la finale pour le bronze, sourit la jeune femme de 28 ans. Plus sérieusement, c’est un travail à faire pour essayer d’oublier et pour rester concentré pour la suite… »

«Je suis fière d’avoir représenté le judo suisse au Japon. C’était un sentiment incroyable.» Fabienne Kocher, judokate argovienne

Cela n’a pas suffi, la No 15 mondiale ayant subi la loi de la Britannique Chelsie Giles (No 10), à nouveau sur ippon, mais après trois minutes cette fois. « Il va falloir analyser tout ça et en tirer des enseignements, dit-elle. La fin n’est pas celle que j’espérais, mais il y a eu de très bonnes choses aujourd’hui, notamment mes trois victoires dont celle face à l’Espagnole (ndlr: Ana Perez Box, No 6 mondiale, en 16es de finale), contre qui j’avais perdu à plusieurs reprises, toujours de peu. Et puis, globalement, je suis fière d’avoir représenté le judo suisse au Japon. C ’était un sentiment incroyable. »