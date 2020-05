FOOTBALL

Fabio Capello égratigne le fêtard Ronaldo

L’ancien coach du Real Madrid a remis en cause l’hygiène de vie du Brésilien, tout en soulignant qu’il était le joueur le plus talentueux qu’il a dirigé.

À défaut de frétiller, le football profite de sa pause pour revisiter ses légendes et leurs travers. Ce week-end, c’était au tour de Ronaldo d’y passer. Le procureur? Fabio Capello, son entraîneur au Real Madrid lors de la saison 2006-2007. D’abord le «Mister» a caressé l’attaquant brésilien dans le sens du poil: «Le plus grand talent que j’ai entraîné est Ronaldo», a-t-il lancé sur Sky Italia. Avant de lancer la phrase qui casse l’ambiance: «En même temps, c’est lui qui m’a créé le plus de problèmes dans les vestiaires. Il avait l’habitude de faire la fête. Une fois, Van Nistelrooy m’a dit: «Mister, mais ici, dans le vestiaire, ça sent l’alcool!» Voilà le nouveau propriétaire du Real Valladolid une nouvelle fois épinglé pour son hygiène de vie.