Football – Fabio Celestini n’est plus l’entraîneur du FC Lucerne

«Avec seulement dix points au compteur, et au vu des performances proposées ces dernières semaines, c’est clair qu’il va falloir parler de l’avenir de l'entraîneur lors de la semaine à venir, avait déclaré le président du club de Suisse centrale Stefan Wolf au micro de blue Sport(s) à l’issue de la défaite concédée au Tessin. Nous sommes toujours en discussion avec Fabio, mais nous allons devoir analyser ensemble la situation dans laquelle nous sommes. Je suis honnête: quand on n'a pas assez de points et que les performances ne sont pas au rendez-vous sur une longue période, il faut en parler.»