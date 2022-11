FOOTBALL: Fabio Celestini s’est engagé avec le FC Sion

Comme LeMatin.ch l’avait déjà laissé entendre ce week-end, Fabio Celestini sera bel et bien le nouvel entraîneur du FC Sion. Le Vaudois doit y remplacer Paolo Tramezzani, qui n’a pas survécu au dernier match de l’année, cette humiliation que le club valaisan avait subie à domicile (cuisante défaite 7-2 contre Saint-Gall). Le technicien italien n’avait pas arrangé son cas en s’envolant quelques heures plus tard pour les Maldives.

Un comportement qui avait profondément irrité - et déçu - Christian Constantin. «J’aurais souhaité que Paolo se sente concerné par ce camouflet historique, avait lâché samedi déjà le boss de Tourbillon. J’aurais au moins aimé qu’il m’appelle pour s’excuser. J’ai déjà vécu ce 7-2 comme une humiliation, mais la fuite de mon coach me dévaste.» Pour Tramezzani, déjà précédemment viré deux fois en Valais (2017 et 2020), il s’agit du troisième limogeage au sein du même club. Les statistiques du FC Sion à domicile, qui n’a fêté que quatre succès devant son public en 2022, ne plaidaient pas non plus en sa faveur.