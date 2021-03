L’histoire entre Fabio Grosso et le FC Sion aura duré six mois et demi et 25 matchs. Il manquait certes quelques points et une forme de régularité, mais le champion du monde 2006 semblait pourtant encore nager en eaux claires il y a quelques jours. Puis tout s’est accéléré. C’est un peu le problème d’enchaîner les matches nuls. Un jour, ils sont vus comme une pimpante série d’invincibilité. Le lendemain, on préfère y voir de l’incapacité à prendre des points.